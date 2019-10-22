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Espreso.tvОбществоНа чемпионате мира по самбо среди ветеранов сборная Украины заняла второе место с 30 медалями

На чемпионате мира по самбо среди ветеранов сборная Украины заняла второе место с 30 медалями

Сборная Украины завоевала 4 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей на чемпионате мира по самбо среди ветеранов, который проходил на Кипре

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина заняла на чемпионате второе командное место, уступив лишь сборной России. Однако глава правления Ассоциации содействия развитию ветеранов единоборств Украины (АСРВЕУ) Юрий Климантова отметил, что от Украины на соревнованиях было только 50 спортсменов, в то время как русских было втрое больше. Таким образом, по результативности украинскую команду можно считать лучшей на этом чемпионате.

На соревнованиях Владимир Иваненко, который еще в молодости занимался самбо, а затем перешел к силовым видам спорта и вспомнил о самбо только в 2016 году. На чемпионате Владимир Иваненко в свои 64 лет смог завоевать золотую медаль. Однако 64 лет - не предел, ведь самбо среди ветеранов открытое и для людей, которым 70 или даже 75 лет. При этом спортсменам украинской сборной на вид трудно дать 70 или 75 лет - сказываются постоянные занятия спортом.

В 2018 году сборная Украины по ветеранского самбо смогла завоевать 27 медалей, в этом году - на три больше. Спортсмены уже собираются готовиться к новым чемпионатов, надеясь улучшить свои достижения.

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