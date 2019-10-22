Милованов заявил об угрозах его заместителям за увольнение коррупционеров
Об этом Тимофей Милованов сообщил во время брифинга, передает " Украинская правда".
"Моя задача - изменить людей, уволить тех, кто ворует. Я этим занимаюсь. Я не комментирую то, что говорит бизнес. Бизнес будет недоволен или не будет понимать - это нормально. То, что, например, моим заместителям угрожают, их семям угрожают за то, что они увольняют коррупционеров из государственных предприятий. Им приходят СМС о том, что их родственники погибнут и т.д. Это плохо, этого не должно быть, но мы ожидали этого ", - заявил он.
Милованов отметил, что это нормально, что бизнес комментирует деятельность министерства. Министр сказал, что не комментирует просьбу отдельных бизнесменов, которые призывают его написать заявление об увольнении.
Он добавил, что его задача - развивать экономику, приватизировать те активы, которыми государство неэффективно пользуется.
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