Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
22 октября, 2019, 09:01
Во вторник, 22 октября, будут сыграны 8 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
22 октября
Группа A
22:00 "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)
22:00 "Галатасарай" (Турция) - "Реал Мадрид" (Испания)
Группа В
22:00 "Тоттенхэм" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Бавария" (Германия)
Группа С
19:55 "Шахтер" (Украина) - "Динамо" (Хорватия), "Футбол 1"
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Аталанта" (Италия), "Футбол 2"
Группа D
19:55 "Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) "Футбол 2"
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Локомотив" (Россия)
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