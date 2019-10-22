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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: UEFA
Во вторник, 22 октября, будут сыграны 8 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

22 октября

Группа A

22:00 "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)

22:00 "Галатасарай" (Турция) - "Реал Мадрид" (Испания)

Группа В

22:00 "Тоттенхэм" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Бавария" (Германия)

Группа С

19:55 "Шахтер" (Украина) - "Динамо" (Хорватия), "Футбол 1"

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Аталанта" (Италия), "Футбол 2"

Группа D

19:55 "Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) "Футбол 2"

22:00 "Ювентус" (Италия) - "Локомотив" (Россия)

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