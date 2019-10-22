Лукашенко: ситуация у границ Беларуси обостряется

22 октября, 2019, 17:50

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границах Беларуси обостряется ситуация

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности", - сказал он.

По его словам, в этой ситуации нужно сделать все, "чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле".

Лукашенко считает, что "на планете буквально не по дням, а по часам растет напряженность".

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