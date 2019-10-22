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Espreso.tvСпортЛомаченко спрогнозировал, с кем будет драться за титул абсолютного чемпиона мира

Ломаченко спрогнозировал, с кем будет драться за титул абсолютного чемпиона мира


фото: twitter
Украинский боксер Василий Ломаченко назвал ганца Ричарда Комми фаворитом боя против американца Теофимо Лопеса за титул чемпиона мира IBF

Об этом сообщает EsNews в YouTube.

Именно с победителем боя между комм и Лопесом, Ломаченко в начале следующего года оспорит титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Украинец владеет поясами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Ганец и американец 14 декабря сразятся за титул IBF (Международной боксерской федерации).

Ломаченко заявил, что ожидает в этом поединке на победу Комми.

"Я жду победителя поединка Комми - Лопес. Мне кажется, что в этом поединке победит именно Ричард Комми. Он очень сильный и имеет большой размах рук. И, как мы все видели в последний раз, Лопесу трудно драться с боксерами с длинными руками", - сказал украинец.

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