Ломаченко спрогнозировал, с кем будет драться за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает EsNews в YouTube.
Именно с победителем боя между комм и Лопесом, Ломаченко в начале следующего года оспорит титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Украинец владеет поясами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Ганец и американец 14 декабря сразятся за титул IBF (Международной боксерской федерации).
Ломаченко заявил, что ожидает в этом поединке на победу Комми.
"Я жду победителя поединка Комми - Лопес. Мне кажется, что в этом поединке победит именно Ричард Комми. Он очень сильный и имеет большой размах рук. И, как мы все видели в последний раз, Лопесу трудно драться с боксерами с длинными руками", - сказал украинец.
- 26 сентября стало известно, что соперник украинского боксера Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе определится в бою между американцем Теофимо Лопесом и ганцем Ричардом Комми .
- 17 октября Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии ESPN.
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