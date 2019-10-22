ГСЧС замерила воздух на территории "Борисполя" и за пределами: наличие аммиака не превышает норму
Об этом во время брифинга сказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает Еспресо.TV .
"В ГСЧС в 17:20 поступила информация и сообщения о том, что в воздухе на взлетно-посадочной полосе чувствовался резкий запах аммиака, в результате чего было приостановлено вылет самолетов. С целью определения наличия и концентрации опасных химических веществ ГСЧС оперативно привлекла химическую лабораторию, которой совершено 14 замеров воздуха на территории аэропорта и 5 замеров почвы и воздуха за пределами территории аэропорта. По результатам этих замеров было выявлено наличие аммиака в воздухе без превышения предельно допустимых концентраций ", - рассказал Демчук.
По словам представителя ГСЧС, в 20:11 работа аэропорта "Борисполь" было восстановлено. При дальнейшем проведении замеров с 21:00 до 23:00 наличии аммиака в воздухе обнаружено уже не было лабораторией.
"В аэропорту было осуществлено медицинский осмотр 50 человек. Представителями госслужбы во взаимодействии с Нацполициею и администрацией аэропорта" Борисполь "за пределами территории аэропорта, на поле было найдено и выявлено 2 емкости для транспортировки минеральных удобрений. Дальнейшие мероприятия по определению причин этого события в настоящее время занимается национальная полиция ", - добавил он.
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