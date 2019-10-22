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Espreso.tvОбществоГПУ задержала мошенника, который требовал $ 150 тысяч взятки, прикрываясь "связями" в Офисе президента

ГПУ задержала мошенника, который требовал $ 150 тысяч взятки, прикрываясь "связями" в Офисе президента

Генеральная прокуратура задержала подозреваемого, который требовал у участника президентского проекта LIFT $ 150 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Лицо, путем обмана, а именно создание представление кандидата на должность главы одного из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии связей в Офисе президента, пыталось завладеть денежными средствами в сумме $ 150 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицо задержали при получении части средств в размере 30000 евро.

В ГПУ добавляют, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в мошенничестве.

В Офисе президента прокомментировали эту информацию.

"Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных будут наказывать в соответствии с законом", - подчеркнул Сергей Трофимов, первый заместитель главы офиса.

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