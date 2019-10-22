Госизмена с масштабным вредом обороне :СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко

22 октября, 2019, 15:34

СБУ задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене из-за нанесения масштабного ущерба обороноспособности страны

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

22 октября контрразведка СБУ задержала в аэропорту "Борисполь" экс-заместителя Министра экономического развития и торговли. Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Отмечается, что чиновник Минэкономразвития, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку артиллерийских снарядов на общую сумму более $ 16,5 млн.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $ 8,2 был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.

Но иностранная компания оборудование в Украину не поставляла.

"Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение ВСУ боеприпасами во время противодействия российской агрессии", - отметили в СБУ.

Цензор.Нет со ссылкой на собственные источники сообщает , что речь идет о Юрии Бровченко.