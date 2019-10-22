 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР расследует закупку нерабочих сканеров для таможни, - Варченко

ГБР расследует закупку нерабочих сканеров для таможни, - Варченко

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование факта возможного злоупотребления таможенниками при закупке сканеров для проверки содержания автомобилей, пересекающих границу

Об этом она сообщила в Facebook.

"Во время своего пресс-брифинга глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что Государственная фискальная служба закупила сканеры для проверки содержания авто, которые проходят таможенный контроль, с нарушениями законодательства. По его словам, вместо 7 сканеров было приобретено лишь 4, однако и они не работают. Также он обнародовал информацию о сканерах на других пунктах пропуска: они были установлены с нарушениями, и теперь их нужно переустановить, потратив на это дополнительные средства налогоплательщиков. Дело серьезное, поэтому Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по этому факту. Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований ", - написала Варченко.

При этом она отметила, что вместо семи сканеров закупили только четыре, и те - в нерабочем состоянии. Кроме того, сканеры были установлены с нарушением без специальных комплексов и разрешений. А некоторые комплексы были установлены за двойную оплату.

Варченко сообщила, что действия таможенников нанесли ущерб бюджету, поэтому правонарушения квалифицируются по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать