ГБР расследует закупку нерабочих сканеров для таможни, - Варченко
Об этом она сообщила в Facebook.
"Во время своего пресс-брифинга глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что Государственная фискальная служба закупила сканеры для проверки содержания авто, которые проходят таможенный контроль, с нарушениями законодательства. По его словам, вместо 7 сканеров было приобретено лишь 4, однако и они не работают. Также он обнародовал информацию о сканерах на других пунктах пропуска: они были установлены с нарушениями, и теперь их нужно переустановить, потратив на это дополнительные средства налогоплательщиков. Дело серьезное, поэтому Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по этому факту. Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований ", - написала Варченко.
При этом она отметила, что вместо семи сканеров закупили только четыре, и те - в нерабочем состоянии. Кроме того, сканеры были установлены с нарушением без специальных комплексов и разрешений. А некоторые комплексы были установлены за двойную оплату.
Варченко сообщила, что действия таможенников нанесли ущерб бюджету, поэтому правонарушения квалифицируются по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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