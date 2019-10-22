 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР расследует выходы арестованных за пределы СИЗО Киева и Одессы при содействии тюремщиков

ГБР расследует выходы арестованных за пределы СИЗО Киева и Одессы при содействии тюремщиков

Следователями терруправлений Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам, обнародованным в материалах журналистского расследования Слидство.Инфо "Тюрьма возможностей"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В упомянутой программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР проверяют эти факты и причастности к этому работников Государственной уголовно-исполнительной службы и киевского и одесского СИЗО.

Досудебное расследование осуществляется по признакам злоупотребления властью (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать