ГБР расследует выходы арестованных за пределы СИЗО Киева и Одессы при содействии тюремщиков
22 октября, 2019, 18:13
Следователями терруправлений Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам, обнародованным в материалах журналистского расследования Слидство.Инфо "Тюрьма возможностей"
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"В упомянутой программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР проверяют эти факты и причастности к этому работников Государственной уголовно-исполнительной службы и киевского и одесского СИЗО.
Досудебное расследование осуществляется по признакам злоупотребления властью (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
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