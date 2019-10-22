ГБР расследует выходы арестованных за пределы СИЗО Киева и Одессы при содействии тюремщиков

22 октября, 2019, 18:13

Следователями терруправлений Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам, обнародованным в материалах журналистского расследования Слидство.Инфо "Тюрьма возможностей"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В упомянутой программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР проверяют эти факты и причастности к этому работников Государственной уголовно-исполнительной службы и киевского и одесского СИЗО.

Досудебное расследование осуществляется по признакам злоупотребления властью (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).