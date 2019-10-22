France Football назвал претендентов на трофей Яшина
Об этом сообщает France Football .
В этом году французским изданием впервые будет вручаться трофей имени Льва Яшина - приз лучшему голкиперу мира.
В список претендентов на титул вошли:
Облак ( "Атлетико", Словения)
Кэпа Арррисабалага ( "Челси", Испания)
Самир Ханданович ( "Интер", Словения)
Уго Льорис ( "Тоттенхэм", Франция)
Тер Штеген ( "Барселона", Германия)
Алисон Бекер ( "Ливерпуль", Бразилия)
Мануэль Нойер ( "Бавария", Германия)
Эдерсон ( "Манчестер Сити", Бразилия)
Андре Онана ( "Аякс", Камерун)
Войцех Щенсны ( "Ювентус", Польша)
Награда будет вручена 2 декабря. Напомним, лучшим вратарем по версии ФИФА и УЕФА было признано Алиссон Бекера.
Лев Яшин - единственный голкипер в истории, получивший "Золотой мяч".
- Напомним, 21 октября France Football обнародовал имена 30 претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч".
- Украинский голкипер Андрей Лунин оказался в списке номинантов на звание лучшего молодого футболиста мира по версии France Football.
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