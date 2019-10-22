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Espreso.tvСпортFrance Football назвал претендентов на трофей Яшина

France Football назвал претендентов на трофей Яшина


фото: rtbf.be
Обнародованы имена 10 претендентов на звание лучшего голкипера мира по версии France Football

Об этом сообщает France Football .

В этом году французским изданием впервые будет вручаться трофей имени Льва Яшина - приз лучшему голкиперу мира.

В список претендентов на титул вошли:

Облак ( "Атлетико", Словения)

Кэпа Арррисабалага ( "Челси", Испания)

Самир Ханданович ( "Интер", Словения)

Уго Льорис ( "Тоттенхэм", Франция)

Тер Штеген ( "Барселона", Германия)

Алисон Бекер ( "Ливерпуль", Бразилия)

Мануэль  Нойер ( "Бавария", Германия)

Эдерсон ( "Манчестер Сити", Бразилия)

Андре Онана ( "Аякс", Камерун)

Войцех Щенсны ( "Ювентус", Польша)

Награда будет вручена 2 декабря. Напомним, лучшим вратарем по версии ФИФА и УЕФА было признано Алиссон Бекера.

Лев Яшин - единственный голкипер в истории, получивший "Золотой мяч".

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