Еврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену

22 октября, 2019, 18:00

Еврокомиссия через шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано 22 октября.

Европейский совет еще должен официально одобрить данный шаг.

В Еврокомиссии отметили, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии "продвигается хорошо" и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, "как только будут выполнены все критерии".

Хорватия официально вступила в Евросоюз в июле 2013 года.