Еврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену
22 октября, 2019, 18:00
Еврокомиссия через шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне
Об этом сообщает Bloomberg.
Решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано 22 октября.
Европейский совет еще должен официально одобрить данный шаг.
В Еврокомиссии отметили, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии "продвигается хорошо" и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, "как только будут выполнены все критерии".
Хорватия официально вступила в Евросоюз в июле 2013 года.
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