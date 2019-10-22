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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену

Еврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену

Еврокомиссия через шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано 22 октября.

Европейский совет еще должен официально одобрить данный шаг.

В Еврокомиссии отметили, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии "продвигается хорошо" и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, "как только будут выполнены все критерии".

Хорватия официально вступила в Евросоюз в июле 2013 года.

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