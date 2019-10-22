 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧумак пояснил, кто будет расследовать дела Майдана и преступления после ликвидации "департамента Горбатюка"

Чумак пояснил, кто будет расследовать дела Майдана и преступления после ликвидации "департамента Горбатюка"

После лишения ГПУ следственных функций преступления против участников Революции Достоинства и экономические преступления будут расследовать ГБР и НАБУ

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

"19 ноября ГПУ и прокуратура вообще теряет все функции проведения досудебного следствия - следователей в прокуратуре больше не будет вообще. У нас остались два больших управления, которые занимаются сегодня досудебными расследованиями, то есть не являются следователями - это Главное следственное управление ГПУ и Управление спецрасследований - так называемое "управление Горбатюка". Ситуация такова, что все равно через месяц им надо передать все дела, которые есть в их производстве, другим органам досудебного расследования. Части управления Горбатюка и в другом так же - это практически дела делятся по большому счету на две категории: первая часть дел идет в НАБУ - связанные с экономическими преступлениями, там чиновники и т.д., а вторая половина дел идет в ГБР, которое тоже привязано к отдельно определенной категории дел. Остается по большому счету необходимость расследования этих дел. В ГБР это дела о преступлениях, совершенных на Майдане, и дела с чрезмерным насилием, применением оружия к митингующим и так далее. И остаются дела экономической категории в НАБУ или в ГБР - которые не подпадают в подследственность НАБУ ", - сказал Чумак.

Заместитель генпрокурора отметил, что сотрудникам ГПУ, которые расследовали эти дела, поручат процессуальное руководство после сдачи ими тестов для перевода в новый офис генпрокурора.

"Процессуальное руководство будет храниться теми же людьми, которые их расследовали. Потому что в принципе следователи, работающие в этих двух управлениях, завтра идут на тесты, чтобы перейти в новый офис генпрокурора. Кто пройдет - становится прокурором, процессуальным руководителем по этим делам в специально созданном подразделении - департаменте расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства ", - пояснил Чумак.

Заместитель генпрокурора добавил, что в случае нежелания проходить тесты сотрудники ГПУ могут переводиться работать в НАБУ или ГБР.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать