Чумак пояснил, кто будет расследовать дела Майдана и преступления после ликвидации "департамента Горбатюка"

22 октября, 2019, 22:28

После лишения ГПУ следственных функций преступления против участников Революции Достоинства и экономические преступления будут расследовать ГБР и НАБУ

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

"19 ноября ГПУ и прокуратура вообще теряет все функции проведения досудебного следствия - следователей в прокуратуре больше не будет вообще. У нас остались два больших управления, которые занимаются сегодня досудебными расследованиями, то есть не являются следователями - это Главное следственное управление ГПУ и Управление спецрасследований - так называемое "управление Горбатюка". Ситуация такова, что все равно через месяц им надо передать все дела, которые есть в их производстве, другим органам досудебного расследования. Части управления Горбатюка и в другом так же - это практически дела делятся по большому счету на две категории: первая часть дел идет в НАБУ - связанные с экономическими преступлениями, там чиновники и т.д., а вторая половина дел идет в ГБР, которое тоже привязано к отдельно определенной категории дел. Остается по большому счету необходимость расследования этих дел. В ГБР это дела о преступлениях, совершенных на Майдане, и дела с чрезмерным насилием, применением оружия к митингующим и так далее. И остаются дела экономической категории в НАБУ или в ГБР - которые не подпадают в подследственность НАБУ ", - сказал Чумак.

Заместитель генпрокурора отметил, что сотрудникам ГПУ, которые расследовали эти дела, поручат процессуальное руководство после сдачи ими тестов для перевода в новый офис генпрокурора.

"Процессуальное руководство будет храниться теми же людьми, которые их расследовали. Потому что в принципе следователи, работающие в этих двух управлениях, завтра идут на тесты, чтобы перейти в новый офис генпрокурора. Кто пройдет - становится прокурором, процессуальным руководителем по этим делам в специально созданном подразделении - департаменте расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства ", - пояснил Чумак.

Заместитель генпрокурора добавил, что в случае нежелания проходить тесты сотрудники ГПУ могут переводиться работать в НАБУ или ГБР.