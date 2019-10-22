 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧрезвычайная ситуация государственного уровня: в Лисичанске отключили воду за долги

Чрезвычайная ситуация государственного уровня: в Лисичанске отключили воду за долги


фото: glavkom
Без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 18 октября в г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключили от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ( "РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная , южная части г.. Лисичанск, г.. Приволье и м. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей.

Спасатели сообщают, что в течение суток населению и на объекты инфраструктуры подвезли 152 кубометров технической воды (с начала работ 459,5 кубометров технической воды).

Пресс-служба Лисичанского городского совета сообщает, что введено чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Также изменили графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости могут приостановить функционирование вышеуказанных заведений.

В режим работы медицинских учреждений внесли изменения и отменили плановые операции.

Задолженность Водоканала за электроэнергию составляет 168 млн гривен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать