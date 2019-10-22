Чрезвычайная ситуация государственного уровня: в Лисичанске отключили воду за долги

22 октября, 2019, 12:34

Без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 18 октября в г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключили от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ( "РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная , южная части г.. Лисичанск, г.. Приволье и м. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей.

Спасатели сообщают, что в течение суток населению и на объекты инфраструктуры подвезли 152 кубометров технической воды (с начала работ 459,5 кубометров технической воды).

Пресс-служба Лисичанского городского совета сообщает, что введено чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Также изменили графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости могут приостановить функционирование вышеуказанных заведений.

В режим работы медицинских учреждений внесли изменения и отменили плановые операции.

Задолженность Водоканала за электроэнергию составляет 168 млн гривен.