Чрезвычайная ситуация государственного уровня: в Лисичанске отключили воду за долги
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что 18 октября в г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключили от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ( "РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная , южная части г.. Лисичанск, г.. Приволье и м. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей.
Спасатели сообщают, что в течение суток населению и на объекты инфраструктуры подвезли 152 кубометров технической воды (с начала работ 459,5 кубометров технической воды).
Пресс-служба Лисичанского городского совета сообщает, что введено чрезвычайной ситуации государственного уровня.
Также изменили графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости могут приостановить функционирование вышеуказанных заведений.
В режим работы медицинских учреждений внесли изменения и отменили плановые операции.
Задолженность Водоканала за электроэнергию составляет 168 млн гривен.
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