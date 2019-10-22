Более 50% банков мира могут не пережить экономический спад, - исследование McKinsey

22 октября, 2019, 10:45

Большинство банков мира могут не пережить экономический спад, поскольку доходность их капитала не превышает расходов

Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey & Co, передает Bloomberg .

В McKinsey советуют банкам внедрять технологии, передать часть операций на аутсорсинг и увеличить количество слияний.

"Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и сейчас банкам необходимо идти на смелые шаги, потому что они не в отличной форме. В конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах ", - отметил Косик Раджгопал, старший партнер McKinsey.

В компании отметили, что банки тратят на инновации всего 35% своих бюджетов на IT, а финтехкомпании - более 70%.

В McKinsey подчеркнули, что такие компании, как Amazon в США и Ping An в Китае начали оказывать в том числе финансовые услуги. При этом новые игроки стремятся заниматься тем, что приносит больше прибыли банкам - например, выдачей кредитных карт.