Более 50% банков мира могут не пережить экономический спад, - исследование McKinsey
Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey & Co, передает Bloomberg .
В McKinsey советуют банкам внедрять технологии, передать часть операций на аутсорсинг и увеличить количество слияний.
"Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и сейчас банкам необходимо идти на смелые шаги, потому что они не в отличной форме. В конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах ", - отметил Косик Раджгопал, старший партнер McKinsey.
В компании отметили, что банки тратят на инновации всего 35% своих бюджетов на IT, а финтехкомпании - более 70%.
В McKinsey подчеркнули, что такие компании, как Amazon в США и Ping An в Китае начали оказывать в том числе финансовые услуги. При этом новые игроки стремятся заниматься тем, что приносит больше прибыли банкам - например, выдачей кредитных карт.
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