 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолее 50% банков мира могут не пережить экономический спад, - исследование McKinsey

Более 50% банков мира могут не пережить экономический спад, - исследование McKinsey

Большинство банков мира могут не пережить экономический спад, поскольку доходность их капитала не превышает расходов

Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey & Co, передает Bloomberg .

В McKinsey советуют банкам внедрять технологии, передать часть операций на аутсорсинг и увеличить количество слияний.

"Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и сейчас банкам необходимо идти на смелые шаги, потому что они не в отличной форме. В конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах ", - отметил Косик Раджгопал, старший партнер McKinsey.

В компании отметили, что банки тратят на инновации всего 35% своих бюджетов на IT, а финтехкомпании - более 70%.

В McKinsey подчеркнули, что такие компании, как Amazon в США и Ping An в Китае начали оказывать в том числе финансовые услуги. При этом новые игроки стремятся заниматься тем, что приносит больше прибыли банкам - например, выдачей кредитных карт.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать