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Espreso.tvОбществоApple создала электронное кольцо, с которого можно управлять другими гаджетами на расстоянии

Apple создала электронное кольцо, с которого можно управлять другими гаджетами на расстоянии

Американская компания Apple подала заявку на патент кольца Apple Ring, которое позволит на расстоянии контролировать другие устройства

Об этом сообщает The Sun.

Электронное кольцо поможет пользователю контролировать другие устройства, не касаясь их ".

"Умное кольцо" имеет, в частности, экран, голосовой ассистент и контроль жестов руки. Устройство должно "улучшить опыт людей" в пользовании, в частности, iPhone и iPad.

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По мнению Apple, когда пользователи слишком долго держат такие большие устройства, то это приводит к усталости, а Apple Ring может стать более эффективным методом контроля на расстоянии.

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Недавно другая технологическая компания - Amazon - представила "умное кольцо" Echo Loop с голосовым ассистентом Alexa.

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