Американский эсминец промониторил действия России за Полярным кругом
Операция была завершена еще 16 октября, однако о результатах доложили только сейчас, сообщил 21 октября Шестой флот ВМС США.
"Присутствие корабля за Северным полярным кругом усилила приверженность Соединенных Штатов к обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также продемонстрировала способность военно-морского флота в кратчайшие сроки осуществлять передислокацию во многих различных средах", - говорится в сообщении флота.
В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон считает Северный морской путь международными водами и обеспокоен требованиями России к иностранным судам о разрешении на прохождение этой арктической артерией. Помпео предостерег Россию, а также Китай от агрессивных действий в Арктике.
- Шестой флот ВМС США со штаб-квартирой в итальянском Неаполе проводит ряд совместных военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзниками для продвижения национальных интересов США, обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке.
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