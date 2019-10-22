Американский эсминец промониторил действия России за Полярным кругом

22 октября, 2019, 10:18

Эсминец ВМФ США USS Donald Cook DDG-75 завершил операцию над Северным полярным кругом во время патрулирования морской безопасности, наблюдая за морской деятельностью России

Операция была завершена еще 16 октября, однако о результатах доложили только сейчас, сообщил 21 октября Шестой флот ВМС США.

"Присутствие корабля за Северным полярным кругом усилила приверженность Соединенных Штатов к обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также продемонстрировала способность военно-морского флота в кратчайшие сроки осуществлять передислокацию во многих различных средах", - говорится в сообщении флота.

В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон считает Северный морской путь международными водами и обеспокоен требованиями России к иностранным судам о разрешении на прохождение этой арктической артерией. Помпео предостерег Россию, а также Китай от агрессивных действий в Арктике.