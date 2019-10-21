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Espreso.tvОбществоЗеленский прилетел в Японию

Зеленский прилетел в Японию

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

Программой визита предусмотрены также встречи главы государства с премьерь-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, представителями японского бизнеса.

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