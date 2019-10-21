Зеленский прилетел в Японию
21 октября, 2019, 07:16
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
Программой визита предусмотрены также встречи главы государства с премьерь-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, представителями японского бизнеса.
- Напомним, 1 мая в Японии взошел на престол император Нарухито .
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