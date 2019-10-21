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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО

Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО


фото: npu.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом говорится в указе президента.

"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа № 765/2019.

Генерал полиции третьего ранга Сергей Демедюк ранее возглавлял Департамент киберполиции НПУ.

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