За год миллионерами стали еще более 1,1 млн человек в мире: сейчас их больше, чем население Украины

21 октября, 2019, 17:03

В первом полугодии 2019 людей, имеющих в собственности более $1 млн увеличилось на 1,1 млн человек. Всего в мире проживает более 46,8 млн долларовых миллионеров

Об этом говорится в исследовании Global Wealth Report 2019 г. швейцарского банка Credit Suisse.

По подсчетам аналитиков, по состоянию на первую половину 2019 г. в мире проживает 46,8 млн долларовых миллионеров - это больше населения Украины (по данным Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2019 г. в Украине проживает 41,97 млн человек).

Общий достаток населения мира увеличился на $9,1 трлн - до $360,6 трлн. В среднем на одного жителя Земли приходится $ 70,85 тыс., что на 1,2% больше, чем год назад. Наибольший уровень достатка зафиксировали в Швейцарии: там на каждого гражданина приходится $ 564,65 тыс.

Впрочем исследование показывает, что 10% самых богатых людей на планете обладают 82% всех состояний в мире, в то время как остальные 90% владеют 18% доходов. При этом, этот показатель значительно улучшился по сравнению с 2000 годом, когда 10% самых богатых владели 89% всех доходов.