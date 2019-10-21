За год миллионерами стали еще более 1,1 млн человек в мире: сейчас их больше, чем население Украины
Об этом говорится в исследовании Global Wealth Report 2019 г. швейцарского банка Credit Suisse.
По подсчетам аналитиков, по состоянию на первую половину 2019 г. в мире проживает 46,8 млн долларовых миллионеров - это больше населения Украины (по данным Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2019 г. в Украине проживает 41,97 млн человек).
Общий достаток населения мира увеличился на $9,1 трлн - до $360,6 трлн. В среднем на одного жителя Земли приходится $ 70,85 тыс., что на 1,2% больше, чем год назад. Наибольший уровень достатка зафиксировали в Швейцарии: там на каждого гражданина приходится $ 564,65 тыс.
Впрочем исследование показывает, что 10% самых богатых людей на планете обладают 82% всех состояний в мире, в то время как остальные 90% владеют 18% доходов. При этом, этот показатель значительно улучшился по сравнению с 2000 годом, когда 10% самых богатых владели 89% всех доходов.
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