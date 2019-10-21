Из Офиса президента Украины правоохранители изъяли документы совещаний времен Майдана и Иловайска
Об этом в интервью Цензор.НЕТ. рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.
По его словам, после того, как президент заявил, что хочет завершить расследование дел Майдана и Иловайской трагедии, прокуратура изъяла документацию оперативных совещаний.
"Я пришел и сказал, что мы будем это расследовать, поставил задачу перед процессуальными руководителями - и мы с ними согласовали план дополнительного расследования. Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет получить другие факты или просмотреть под другим углом те, которые есть в наличии", - отметил Чумак.
Он также добавил, что на сегодняшний день есть дело в отношении агрессии России, в которой фигурируют только российские чиновники.
- Следственный судья предоставил разрешение на временный доступ и изъятия в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска
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