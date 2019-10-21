Из Офиса президента Украины правоохранители изъяли документы совещаний времен Майдана и Иловайска

21 октября, 2019, 19:49

Прокуроры изъяли документацию по поводу оперативных совещаний времен Майдана и Иловайской трагедии из Офиса президента Украины

Об этом в интервью Цензор.НЕТ. рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

По его словам, после того, как президент заявил, что хочет завершить расследование дел Майдана и Иловайской трагедии, прокуратура изъяла документацию оперативных совещаний.

"Я пришел и сказал, что мы будем это расследовать, поставил задачу перед процессуальными руководителями - и мы с ними согласовали план дополнительного расследования. Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет получить другие факты или просмотреть под другим углом те, которые есть в наличии", - отметил Чумак.

Он также добавил, что на сегодняшний день есть дело в отношении агрессии России, в которой фигурируют только российские чиновники.