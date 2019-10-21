 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз Офиса президента Украины правоохранители изъяли документы совещаний времен Майдана и Иловайска

Из Офиса президента Украины правоохранители изъяли документы совещаний времен Майдана и Иловайска


фото: slovoidilo.ua
Прокуроры изъяли документацию по поводу оперативных совещаний времен Майдана и Иловайской трагедии из Офиса президента Украины

Об этом в интервью Цензор.НЕТ. рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

По его словам, после того, как президент заявил, что хочет завершить расследование дел Майдана и Иловайской трагедии, прокуратура изъяла документацию оперативных совещаний.

"Я пришел и сказал, что мы будем это расследовать, поставил задачу перед процессуальными руководителями - и мы с ними согласовали план дополнительного расследования. Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет получить другие факты или просмотреть под другим углом те, которые есть в наличии", - отметил Чумак.

Он также добавил, что на сегодняшний день есть дело в отношении агрессии России, в которой фигурируют только российские чиновники.

  • Следственный судья предоставил разрешение на временный доступ и изъятия в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать