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Espreso.tvОбществоВ Украине заработал Кодекс по процедурам банкротства

В Украине заработал Кодекс по процедурам банкротства


фото: kommersant
21 октября 2019 г. в Украине вводится в действие Кодекс Украины по процедурам банкротства, который вступил в силу 21 апреля 2019 г.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В Минюсте отметили, что это - первый за время независимости комплексный документ, который регулирует все процедурные вопросы банкротства.

"Благодаря введению Кодекса, Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса", - отметила заместитель министра Валерия Коломиец.

В частности, Кодексом упрощен порядок открытия производства по делам о банкротстве, все имущественные споры с участием должника сосредотачиваются в деле о банкротстве, арест имущества должника возможен исключительно в рамках дела о банкротстве, освобождение активов должника из налогового залога и отмена арестов на имущество осуществляются постановлением суда в деле о банкротстве, создается единая саморегулируемая организация арбитражных управляющих и тому подобное.

Кроме того, Кодексом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц.

"Основные принципы этой процедуры достаточно лояльны по отношению к банкроту: открытие процедуры исключительно по инициативе должника, возможность удовлетворения требований кредиторов путем реструктуризации и / или погашения долгов путем реализации всего имущества должника, что входит в ликвидационную массу, неприкосновенность жилища, невозможность повторной процедуры банкротства", - отметили в Министерстве юстиции.

 

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