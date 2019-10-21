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Espreso.tvОбществоВ Украине начал дешеветь картофель

В Украине начал дешеветь картофель


фото: lenta.kharkiv
За последнюю неделю цены на картофель в Украине пошли вниз

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit .

По словам самих производителей, связано это было с ослаблением активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалась достаточно объемной за счет регулярных поставок импортного картофеля.

В результате понижающих ценовых корректировок продажи картофеля на сегодня осуществляются в пределах 8-11 грн / кг (0,32-0,44 доллара / кг), что в среднем на 8% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом снижали цены, как правило, производители, которые не планировали длительного хранения продукции. В то же время крупные хозяйства шли на уступки неохотно и в большинстве своем отказывались от реализации по текущим ценам.

Однако, средняя оптовая цена на картофель стандартного качества на сегодняшний день является рекордно высокой, поэтому производители не особо переживают из-за снижения цен на продукцию.

Однако большинство фермеров по-прежнему считают, что цены на картофель в зимний и весенний период будут гораздо выше, чем сейчас, поэтому стараются продавать только ту продукцию, которая не подлежит длительному хранению, а качественную продукцию закладывают в картофелехранилища.

При этом, стоит отметить, что цена на картофель в Украине на данный момент в среднем уже в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

  • Напомним, в январе-июле 2019 Украина увеличила импорт картофеля в 3,9 раза, или на 16,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • По сравнению с 2018 годом закупочные цены на картофель в августе 2019 выросли почти вдвое и составили около 11 грн / кг из-за неурожая этой культуры в Украине. Поэтому Украина впервые вынуждена была закупать картофель в августе.

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