В Украине начал дешеветь картофель

21 октября, 2019, 12:05

За последнюю неделю цены на картофель в Украине пошли вниз

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit .

По словам самих производителей, связано это было с ослаблением активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалась достаточно объемной за счет регулярных поставок импортного картофеля.

В результате понижающих ценовых корректировок продажи картофеля на сегодня осуществляются в пределах 8-11 грн / кг (0,32-0,44 доллара / кг), что в среднем на 8% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом снижали цены, как правило, производители, которые не планировали длительного хранения продукции. В то же время крупные хозяйства шли на уступки неохотно и в большинстве своем отказывались от реализации по текущим ценам.

Однако, средняя оптовая цена на картофель стандартного качества на сегодняшний день является рекордно высокой, поэтому производители не особо переживают из-за снижения цен на продукцию.

Однако большинство фермеров по-прежнему считают, что цены на картофель в зимний и весенний период будут гораздо выше, чем сейчас, поэтому стараются продавать только ту продукцию, которая не подлежит длительному хранению, а качественную продукцию закладывают в картофелехранилища.

При этом, стоит отметить, что цена на картофель в Украине на данный момент в среднем уже в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.