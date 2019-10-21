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Espreso.tvОбществоВ США установят на военный корабль первый в мире боевой лазер. Видео

В США установят на военный корабль первый в мире боевой лазер. Видео

С помощью нового устройства можно будет поражать небольшие лодки и беспилотные летательные аппараты

Об этом пишет The Drive .

На корабль ВМС США USS Portland планируют установить первый в мире боевой лазер. Мощность луча устройства достигает 150 кВт.

Отмечается, что боевой лазер доставили в Сан-Диего, где его вскоре установят на десантный корабль.

The Drive пишет, что корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера в 2015 году. После этого, когда USS Portland вводили в действие в 2018 году, стало известно, что первый образец лазера установят именно на этом корабле.

 

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