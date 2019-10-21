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Espreso.tvМирВ России на учениях, которыми руководил Путин, произошел сбой при запуске ракеты с подводной лодки

В России на учениях, которыми руководил Путин, произошел сбой при запуске ракеты с подводной лодки

Нештатная ситуация произошла 17 октября во России в ходе стратегических учений "Гром-2019", которыми руководил Владимир Путин

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" смог осуществить только один из двух запланированных пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р. Вторая ракета не вышла из пусковой установки.

По их данным, сбой мог произойти из-за отказа некоторых систем подводного лодке, через которые проходит команда о пуске.

Точные причины нештатной ситуации выяснит специальная комиссия. В Минобороны официально не комментировали информацию пр сбой.

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