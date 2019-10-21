В правительстве прокомментировали смог из-за загрязнения воздуха в Киеве
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 21 октября, передает Еспресо.TV
"Предварительно мне доложили, что, согласно официальным данным, ничего аномального у нас в воздухе не наблюдается и качество воздуха в пределах предельно допустимых норм", - сообщил Гончарук.
"Но с учетом того, что такая информация появилась, мы сейчас разбираемся, какая в них методология, что на самом деле они оценивали, что эти картинки в интернете самом деле означают ..", - добавил он.
В ближайшее время правительство выйдет из официальной коммуникацией по этому поводу, пообещал премьер.
Напомним, в течение последней недели многие жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, жаловались на угрожающий для здоровья уровень загрязнения.
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