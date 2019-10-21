В Одессе запускают первый маршрутный электробус
Об этом сегодня на совещании в мэрии заявила заместитель директора предприятия Наталья Колесниченко, сообщает УНИАН.
По ее словам, сегодня директор КП получает в Киеве разрешения для ввода электробуса в эксплуатацию.
"Уже завтра электробус выйдет на линию", - добавила она.
В пресс-службе добавили, что электробус на КП "Одесгорэлектротранс" переоборудован из троллейбуса Skoda 21. Без подсоединения к контактной сети электробус может пройти около 50 км.
"В случае полной разрядки он сможет "превратиться" в троллейбус и продолжить маршрут, питаясь от контактной сети и одновременно подзаряжаясь. Сейчас на стадии подготовки вторая такая машина. Планируется производство еще трех", - сообщили в пресс-службе.
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