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Espreso.tvОбществоВ Одессе запускают первый маршрутный электробус

В Одессе запускают первый маршрутный электробус


фото: dumskaya.net
С 22 октября в Одессе начнет курсировать первый электробус, модифицированный на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс"

Об этом сегодня на совещании в мэрии заявила заместитель директора предприятия Наталья Колесниченко, сообщает УНИАН.

По ее словам, сегодня директор КП получает в Киеве разрешения для ввода электробуса в эксплуатацию.

"Уже завтра электробус выйдет на линию", - добавила она.

В пресс-службе добавили, что электробус на КП "Одесгорэлектротранс" переоборудован из троллейбуса Skoda 21. Без подсоединения к контактной сети электробус может пройти около 50 км.

"В случае полной разрядки он сможет "превратиться" в троллейбус и продолжить маршрут, питаясь от контактной сети и одновременно подзаряжаясь. Сейчас на стадии подготовки вторая такая машина. Планируется производство еще трех", - сообщили в пресс-службе.

 

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