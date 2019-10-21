В Одессе запускают первый маршрутный электробус

21 октября, 2019, 18:08

С 22 октября в Одессе начнет курсировать первый электробус, модифицированный на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс"

Об этом сегодня на совещании в мэрии заявила заместитель директора предприятия Наталья Колесниченко, сообщает УНИАН.

По ее словам, сегодня директор КП получает в Киеве разрешения для ввода электробуса в эксплуатацию.

"Уже завтра электробус выйдет на линию", - добавила она.

В пресс-службе добавили, что электробус на КП "Одесгорэлектротранс" переоборудован из троллейбуса Skoda 21. Без подсоединения к контактной сети электробус может пройти около 50 км.

"В случае полной разрядки он сможет "превратиться" в троллейбус и продолжить маршрут, питаясь от контактной сети и одновременно подзаряжаясь. Сейчас на стадии подготовки вторая такая машина. Планируется производство еще трех", - сообщили в пресс-службе.