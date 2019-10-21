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Espreso.tvОбществоВ ночь на 27 октября Украина перейдет на "зимнее время"

В ночь на 27 октября Украина перейдет на "зимнее время"


фото: vchasnoua
На этой неделе, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на так называемое "зимнее время". Стрелки часов переведут на один час назад - в 4 утра

Об этом сообщает Радио Свобода.

Переход между "летним" и "зимним" временами регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года.

В Украине изменение времени происходит вместе с большинством стран Европы два раза в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на "летнее время", а каждое последнее воскресенье октября возвращается на "зимнее", то есть свое поясное время.

 

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