В ночь на 27 октября Украина перейдет на "зимнее время"
21 октября, 2019, 15:28
На этой неделе, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на так называемое "зимнее время". Стрелки часов переведут на один час назад - в 4 утра
Об этом сообщает Радио Свобода.
Переход между "летним" и "зимним" временами регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года.
В Украине изменение времени происходит вместе с большинством стран Европы два раза в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на "летнее время", а каждое последнее воскресенье октября возвращается на "зимнее", то есть свое поясное время.
- Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов на летнее время с 2021 года.
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