В Мюнхене прошли "Дни украинского кино"

18 октября, 2019, 19:20

На Фестивале представили современные и самые громкие украинские ленты

"Адская Хоругвь или Козацкое Рождество", "Гуцулка Ксеня", "Домой", "Фокстер энд Макс", "Дикое поле" - самые громкие фильмы последних лет легли в основу программы "Дней украинского кино" в Мюнхене. Организаторы, среди которых Киевский международный кинофестиваль "Молодость", говорят, что показы прошли с аншлагами и вызвали интерес как у представителей украинской диаспоры, так и у жителей Мюнхена.

"Уровень украинских фильмов значительно возрос. И заинтересованность и реакция иностранной аудитории в Мюнхене были очень яркими. Просто было очень приятно от того, как воспринимали наши фильмы зрители Мюнхен", - рассказывает Генеральный директор Киевского международного фестиваля" Молодость" Андрей Халпахчи.

Кинофестиваль "Молодость" уже второй раз за последние 12 месяцев проводит "Дни украинского кино" за рубежом при поддержке Госкино. В ноябре прошлого года "Неделя украинского кино" прошла в Праге. Последний кинофестиваль в Мюнхене был организован при поддержке Торговой Марки "Статус" и известной меценатки Людмилы Русалиной, которая пытается всячески способствовать популяризации всего украинского в мире!

"У меня есть мечта, чтобы Украина в мире воспринималась как страна очень талантливых людей, как страна кинематографа на очень высоком уровне, как страна очень талантливых режиссеров и актеров. Ну и, кроме того, как страна, которая делает очень хорошую продукцию, не просто дешевое сырье, а действительно очень хорошую продукцию", - говорит меценатка Людмила Русалина.

"Я действительно очень благодарен компании "Статус", которая присоединилась к нам. И я считаю, что украинские продукты, которые собираются выходить на международные рынки, это очень удобно делать вместе с кино", - считает Андрей Халпачи.

Людмила Русалина с самого начала своей бизнес-карьеры активно занимается благотворительностью. Многие проекты направлены на поддержку и помощь. Меценат также способствует развитию культуры и спорта.