В Минкульте предлагают отказаться от финансирования хора Веревки, чтобы они "самостоятельно измерили свою нужность зрителю"
Об этом Подоляк написала в Faceboоk.
"Интересно гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой" к истокам "(нематериального культурного наследия, так сказать) - до воспроизведения и изучения фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправцы, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, такие как хор Веревки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан взывать пр в уничтожение "национальной" культуры? " - отметила заместитель председателя Минкульта.
По ее словам, нужные украинцам проекты зритель сам поддерживает: покупая билеты на концерты.
"Все ли, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если надо та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда или нет?", - считает Подоляк.
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