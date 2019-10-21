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Espreso.tvОбществоВ Минкульте предлагают отказаться от финансирования хора Веревки, чтобы они "самостоятельно измерили свою нужность зрителю"

В Минкульте предлагают отказаться от финансирования хора Веревки, чтобы они "самостоятельно измерили свою нужность зрителю"


фото: lb.ua
Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк высказалась о целесообразности государственного финансирования "соцреалистических проектов" вроде Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки

Об этом Подоляк написала в Faceboоk.

"Интересно гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой" к истокам "(нематериального культурного наследия, так сказать) - до воспроизведения и изучения фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправцы, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, такие как хор Веревки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан взывать пр в уничтожение "национальной" культуры? " - отметила заместитель председателя Минкульта.

По ее словам, нужные украинцам проекты зритель сам поддерживает: покупая билеты на концерты.

"Все ли, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если надо та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда или нет?", - считает Подоляк.

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