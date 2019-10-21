В Китае киллеры вместо убить жертву нанимали для этого коллег за полцены: задержаны все вместе с заказчиком

21 октября, 2019, 22:01

В Китае закончилось громкое дело: пятеро киллеров по очереди "перепродавали" друг другу заказ на убийство бизнесмена, пока об этом не узнала сама потенциальная жертва - причем от одного из киллеров

"Наиболее китайская история" - именно так в соцсетях назвали эту киллерскую сеть аутсорсинга.

Дело началось еще в 2013 году, когда владелец риелторской компании Тан Юхуей из округа Наньин заказал убийство бизнесмена по фамилии Вэй, который подал на него в суд, пишет Sohu.

Киллер по имени Си Гуаньгань получил 2 млн юаней (чуть более 7 млн грн) и информацию о человеке - номер телефона, номерные знаки автомобиля и копии его документов. Си решил подойти к делу креативно - и за полцены нанял другого киллера.

Тот продолжил цепочку и нанял третьего киллера за 270 тыс. юаней. Который за 200 тыс. юаней нанял четвертого.

Лень Сянси оказался пятым в этой линии аутсорсинга и получил 100 тыс. юаней (чуть более 350 тыс. грн). Ему показалось, что этих денег недостаточно для настоящего убийства.

Поэтому в апреле 2014 он связался с потенциальной жертвой, и предложил бизнесмену инсценировать свою смерть. Вэй не захотел ввязываться в авантюру, а пошел в полицию - в результате всех шестерых (пять киллеров и заказчик) арестовали.

Бизнесмен Тан Юхуей получил 5 лет тюремного срока, первый киллер - 3 года и 6 месяцев, второй и третий - 3 года и 3 месяца, четвертый - 3 года и пятый - 2 года и 7 месяцев.