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Espreso.tvОбществоВ Киеве в Ашане мужчина поменял в зале свою обувь на новую: ночь провел в СИЗО

В Киеве в Ашане мужчина поменял в зале свою обувь на новую: ночь провел в СИЗО

Мужчина оставил свою обувь на прилавке и пытался выйти в новой, не уплатив за нее

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Этот человек думал" обмануть систему "и прямо в торговом зале Ашана изменил свою обувь на новую. Затем оставил свое на прилавке и пытался выйти, не уплатив. Не получилось. Был задержан полицией охраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативная группа задокументировала факт происшествия и в порядке статьи 208 УПК Украины задержала.

"Эту ночь он проведет в СИЗО, а дальше - как суд решит", - рассказали в "Киев Оперативный".

 

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