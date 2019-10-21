В Киеве в Ашане мужчина поменял в зале свою обувь на новую: ночь провел в СИЗО
21 октября, 2019, 10:04
Мужчина оставил свою обувь на прилавке и пытался выйти в новой, не уплатив за нее
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Этот человек думал" обмануть систему "и прямо в торговом зале Ашана изменил свою обувь на новую. Затем оставил свое на прилавке и пытался выйти, не уплатив. Не получилось. Был задержан полицией охраны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственно-оперативная группа задокументировала факт происшествия и в порядке статьи 208 УПК Украины задержала.
"Эту ночь он проведет в СИЗО, а дальше - как суд решит", - рассказали в "Киев Оперативный".
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