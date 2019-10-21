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Espreso.tvОбществоВ Киеве легковушка выехала на тротуар и протаранила электроопору, есть пострадавший

В Киеве легковушка выехала на тротуар и протаранила электроопору, есть пострадавший

Вечером 21 октября в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-1118 "Лада Калина"

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла по ул. Здолбуновской. Легковушка выехала на тротуар и протаранила электроопору.

Водитель получил травму головы, его отвезли в больницу, однако после получения медицинской помощи он вернулся на место происшествия.

По словам водителя, его "подрезал" неизвестный автомобиль, который после этого уехал с места происшествия, не останавливаясь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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