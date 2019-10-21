В Киеве легковушка выехала на тротуар и протаранила электроопору, есть пострадавший
21 октября, 2019, 22:17
Вечером 21 октября в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-1118 "Лада Калина"
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария произошла по ул. Здолбуновской. Легковушка выехала на тротуар и протаранила электроопору.
Водитель получил травму головы, его отвезли в больницу, однако после получения медицинской помощи он вернулся на место происшествия.
По словам водителя, его "подрезал" неизвестный автомобиль, который после этого уехал с места происшествия, не останавливаясь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно