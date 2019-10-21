В КГГА заявляют, что загрязнение воздуха через несколько дней уменьшится

21 октября, 2019, 17:32

В Киевской городской государственной администрации говорят, что во вторник, 22 октября, в столице сохранится задымление воздуха

Об этом сказал на брифинге в понедельник начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, сообщает УП.

"Мы уже получили штормовое предупреждение о тумане утром 200-500 метров (во вторник). Поэтому и качество воздуха будет очень плохое", - сказал он.

В то же начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко заявил, что смертельно опасных показателей нет.

"Есть превышения, они взвешенные, они находятся в городе. Но такого чтобы головокружение и летальные случаи, такой опасности нет", - сказал Савченко.

Он добавил, что говорил с директором Центральной геофизической обсерватории, и руководитель сказал, что где-то около недели нужно, чтобы снизилась температура и воздушные массы переместились и рассеялись далее за Киевской областью.

"Это больше не задымленность. Это так называемая температурная инверсия, когда днем воздух прогревается, а ночью прохладный воздух. И при 100-процентной влажности, то это обычный туман", - рассказал Савченко.

Чиновники также сказали, что маски могут спасать от крупной пыли, но от продуктов горения они не спасают. Они посоветовали киевлянам не находиться возле крупных автодорог, когда на них образовалась пробка и больше бывать в зеленых зонах.