В геофизической обсерватории им. Срезневского назвали смог над Украиной "безосновательными слухами"

21 октября, 2019, 19:00

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявляют, что концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах

Об этом сообщает пресс служба ЦГО.

"В понедельник в соцсетях распространилась информация о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в городах на всей территории Украины: от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя. Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского как главная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что по данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах", - отметили метеорологи.

По их данным, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3 0,8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

"Вообще, за последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались как высокие, на сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы", - отметили в ЦГО.

В сообщении уточняется, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда возле земли образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений, отмечают метеорологи, на сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Вместе с тем, по данным Eco City , в Киеве наблюдается умеренно загрязненный, а в некоторых районах высокий уровень загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха (AQI) в некоторых районах столицы достигает 120 (умеренно загрязненный), а в некоторых - 186 (высокий).

Отмечается: что такие показатели могут вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.