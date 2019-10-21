Уроженец Одессы стал миллиардером в США
21 октября, 2019, 11:31
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером после соглашения, которое заключила его компания RingCentral
Об этом сообщает же урнала Forbes.
Компания предоставляет корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференции и другим.
3 октября RingCentral объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе.
Состояние Шмуниса оцениваются в $ 1,3млрд.
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