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Espreso.tvОбществоУроженец Одессы стал миллиардером в США

Уроженец Одессы стал миллиардером в США

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером после соглашения, которое заключила его компания RingCentral

Об этом сообщает же урнала Forbes.

Компания предоставляет корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференции и другим.

3 октября RingCentral объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе.

Состояние Шмуниса оцениваются в $ 1,3млрд.

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