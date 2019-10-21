Умер парламентский фотокоресподент Владимир Струмковский

21 октября, 2019, 22:22

Парламентский фотограф Владимир Струмковский умер сегодня, 21 октября, от того, что оторвался тромб

Об этом сообщили родственники на странице в соцсети.

Он умер от того, что оторвался тромб, находился в этот момент на даче.

Светлая память и соболезнования родным.

Владимир Струмковский родился в декабре 1959 года. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих киевских СМИ. Долгое время работал в газете "Крещатик". Был фотокоресподентом в Раде.