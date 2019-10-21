 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУмер парламентский фотокоресподент Владимир Струмковский

Умер парламентский фотокоресподент Владимир Струмковский


фото: https://www.facebook.com/
Парламентский фотограф Владимир Струмковский умер сегодня, 21 октября, от того, что оторвался тромб

Об этом сообщили родственники на странице в соцсети.

Он умер от того, что оторвался тромб, находился в этот момент на даче.

Светлая память и соболезнования родным.

Владимир Струмковский родился в декабре 1959 года. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих киевских СМИ. Долгое время работал в газете "Крещатик". Был фотокоресподентом в Раде.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать