Умер парламентский фотокоресподент Владимир Струмковский
21 октября, 2019, 22:22
Парламентский фотограф Владимир Струмковский умер сегодня, 21 октября, от того, что оторвался тромб
Об этом сообщили родственники на странице в соцсети.
Он умер от того, что оторвался тромб, находился в этот момент на даче.
Светлая память и соболезнования родным.
Владимир Струмковский родился в декабре 1959 года. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих киевских СМИ. Долгое время работал в газете "Крещатик". Был фотокоресподентом в Раде.
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