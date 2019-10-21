Украина на грани экономического прорыва, - министр экономики

21 октября, 2019, 09:25

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал 4 условия, выполнение которых ждут от Украины в мире

Об этом он написал в своем фейсбуке после возвращения из США.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться ", - пояснил он.

По его мнению, бизнес и людей за рубежом прежде всего интересуют 4 вещи:

1. Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, вступает в игру в критические моменты.

2. Состоится ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда.

3. Насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков.

4.Одинаковы ли правила игры для всех. Включая вопросы, состоится демонополизация и деолигархизация Украины и ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

"Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть ", - подытожил Милованов.