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Espreso.tvОбществоУхудшение качества воздуха: под Киевом горит более 1,4 га торфяников

Ухудшение качества воздуха: под Киевом горит более 1,4 га торфяников


фото: dsns.gov.ua
Киевлян предостерегают от длительных прогулок и пребывания на открытом воздухе

Об этом сообщили в КГГА.

Из-за пожара в Обуховском районе возможно ухудшение качества воздуха. Поэтому рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Также отмечается необходимость держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять.

Следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Из-за пожара следует увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли. Не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Сообщается, что в селе Романков (Обуховский район) горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева.

На место направлены "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" и лаборатория КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров.

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