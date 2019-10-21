У хоре Веревки заявили, что с ними контактировал нардеп Корявченков по номеру "Квартала" о Гонтаревой
Об этом заявил художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Зиновий Коринец, передает Радио Свобода .
"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура" Квартала ". Они сказали:" Мы хотим что-то украинское, шутливое ". Показали этот текст. Я говорю:" Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация ". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебаемся над всеми уже не один год ", - рассказал Коринец.
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- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- Коломойский прокомментировал этот номер студии "Квартал 95:" Да не последнее же имущество сгорело "
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