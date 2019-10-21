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Espreso.tvОбществоУ хоре Веревки заявили, что с ними контактировал нардеп Корявченков по номеру "Квартала" о Гонтаревой

У хоре Веревки заявили, что с ними контактировал нардеп Корявченков по номеру "Квартала" о Гонтаревой

С хором им. Г. Веревки по номеру о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой контактировал экс-учасник "Квартала 95", действующий нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков

Об этом заявил художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Зиновий Коринец, передает Радио Свобода .

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура" Квартала ". Они сказали:" Мы хотим что-то украинское, шутливое ". Показали этот текст. Я говорю:" Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация ". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебаемся над всеми уже не один год ", - рассказал Коринец.

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