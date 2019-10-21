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Espreso.tvСпортТренер сборной Италии ошарашил именами футболистов, которых планирует взять на Евро-2020

Тренер сборной Италии ошарашил именами футболистов, которых планирует взять на Евро-2020


фото: twitter
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не исключает возможности вызвать на Евро-2020 ветеранов Даниэля Де Росси и Джанлуиджи Буффона

Об этом сообщает Football Italia.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что не исключил возможности вызова 41-летнего голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и 36-летнего полузащитника "Боки Хуниорс" Даниэля Де Росси в расположение национальной команды во время Евро-2020.

"Прощальные матчи Буффона и Де Росси? Это была идея президента, и я с ней согласился. Было бы здорово, если бы мы смогли их провести. Что касается того, произойдет ли это на предстоящем чемпионате Европы, посмотрим", - признался специалист.

Сборная Италии оформила досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года.

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