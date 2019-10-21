Тренер сборной Италии ошарашил именами футболистов, которых планирует взять на Евро-2020
21 октября, 2019, 19:41
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не исключает возможности вызвать на Евро-2020 ветеранов Даниэля Де Росси и Джанлуиджи Буффона
Об этом сообщает Football Italia.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что не исключил возможности вызова 41-летнего голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и 36-летнего полузащитника "Боки Хуниорс" Даниэля Де Росси в расположение национальной команды во время Евро-2020.
"Прощальные матчи Буффона и Де Росси? Это была идея президента, и я с ней согласился. Было бы здорово, если бы мы смогли их провести. Что касается того, произойдет ли это на предстоящем чемпионате Европы, посмотрим", - признался специалист.
Сборная Италии оформила досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года.
- 15 октября вместе со сборными Украины и Италии в групповой раунд Евро-2020 вышли еще три национальных команды.
- 30 ноября состоится жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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