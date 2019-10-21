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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: россияне били с БМП и гранатометов

Сутки на Донбассе: россияне били с БМП и гранатометов

20 октября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

 

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