Сутки на Донбассе: россияне били с БМП и гранатометов

21 октября, 2019, 08:06

20 октября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.