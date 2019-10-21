Суд обязал ГПУ возобновить дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США
Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач в Facebook.
"Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на отмену постановления ГПУ о закрытии уголовного производства №42017000000002470 о незаконном вмешательстве представителей НАБУ в президентские выборы в США", - написал Деркач.
Уголовное дело, возбужденное ГПУ в 2017 году и закрытое в январе 2019 года, будет восстановлено.
"Это означает, что новой власти и новому руководству Генпрокуратуры предстоит вывести Украину из международного скандала, в который ее завел Порошенко и представители НАБУ, и восстановить международную репутацию нашего государства", - отметил нардеп.
Он добавил, что передаст в ГПУ все обнародованные материалы, которые он получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств.
"Все эти факты незаконных "сливов" информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть привлечены к расследованию", - добавил нардеп.
Напомним, что Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы якобы "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США о тогдашнем главе кампании Трампа Поле Манафорте.
Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, вызвала отставку Манафорта и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с Россией. Такое вмешательство со стороны Украины могло помочь кампании соперницы Трампа Хиллари Клинтон.
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