Шутки "Квартала" и поджог дома Гонтаревой: Геращенко против, чтобы хор Веревки открывал и закрывал сессии Рады
21 октября, 2019, 09:29
Национальный хор им. Г. Веревки открывал и закрывал Гимном Украины заседание Верховной Рады
Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала в Facebook.
"Я теперь категорически против того, чтобы хор Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и за этого руководства потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают Кварталу", - написала Геращенко.
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Нардеп отметила, что так теряется репутация и имя, заработанное годами "бренд растворяется в тупой пошлости".
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над подпольем дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- Коломойский прокомментировал этот номер студии "Квартал 95:" Да не последнее же имущество сгорело "
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