Шутки "Квартала" и поджог дома Гонтаревой: Геращенко против, чтобы хор Веревки открывал и закрывал сессии Рады

21 октября, 2019, 09:29

Национальный хор им. Г. Веревки открывал и закрывал Гимном Украины заседание Верховной Рады

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Я теперь категорически против того, чтобы хор Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и за этого руководства потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают Кварталу", - написала Геращенко.

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Нардеп отметила, что так теряется репутация и имя, заработанное годами "бренд растворяется в тупой пошлости".