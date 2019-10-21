Шутка "Квартала 95" о Гонтаревой: Бородянский призвал "пресекать" злорадство над человеческим горем

21 октября, 2019, 14:04

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что "радоваться тому, что у человека сгорел дом - злорадство, которое порождает вседозволенность"

Об этом Бородянский заявил в Facebook.

"Одна из целей гуманитарной политики - найти точки соприкосновения, как можно четче очертить ценности, которые нас объединяют, четче маркировать то, что мы считаем недопустимым, создавая украинское культурное пространство. В моей системе ценностей радоваться тому, что у человека сгорел дом - злорадство , которое порождает вседозволенность, эту модель поведения нельзя поддерживать или оправдывать - ее можно только пресекать. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является ", - написал Бородянский.

По его словам, необходимо ежедневно вести диалог о недопустимых вещах и фиксировать позиции.

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