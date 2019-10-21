Шутка "Квартала 95" о Гонтаревой: Бородянский призвал "пресекать" злорадство над человеческим горем
Об этом Бородянский заявил в Facebook.
"Одна из целей гуманитарной политики - найти точки соприкосновения, как можно четче очертить ценности, которые нас объединяют, четче маркировать то, что мы считаем недопустимым, создавая украинское культурное пространство. В моей системе ценностей радоваться тому, что у человека сгорел дом - злорадство , которое порождает вседозволенность, эту модель поведения нельзя поддерживать или оправдывать - ее можно только пресекать. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является ", - написал Бородянский.
По его словам, необходимо ежедневно вести диалог о недопустимых вещах и фиксировать позиции.
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- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- Коломойский прокомментировал этот номер студии "Квартал 95:" Да не последнее же имущество сгорело "
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