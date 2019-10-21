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Espreso.tvОбществоШоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО

Шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО


фото: comments.ua
Актер, телеведущий, продюсер, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны

Об этом он сообщил в Facebook.

"Начинаю неделю на новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведи!" - подписал фото Сивохо.

Удостоверение советника он получил 18 октября 2019 г.

В 2019 году Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" по округу №49 в Константиновке и Дружковке, где занял 3-е место, пропустив вперед мэра Дружковки Валерия Гнатенко ( "ОПЗЖ") и Бориса Колесникова ( "Оппозиционный блок").

Новый советник секретаря СНБО также является креативным продюсером ООО "Квартал 95".

 

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