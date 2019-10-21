Северная Македония назначила досрочные выборы после отказа Брюсселя начать переговоры о вступлении в ЕС

21 октября, 2019, 11:08

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 12 апреля 2020 года

Заявление Заева прозвучало вскоре после того, как Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение Брюсселя начать с Северной Македонией и Албанией переговоры о вступлении в ЕС, сообщает DW.

По словам Заева, он хочет, чтобы дальнейший курс Скопье определили избиратели.

Социал-демократический союз Македонии, главой которого является Заев, настаивал, чтобы выборы состоялись уже в конце декабря, однако позже согласился с требованиями оппозиции позволить техническом правительства взять на себя подготовку к голосованию.