Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы по велотреку

21 октября, 2019, 19:05

Национальная команда Украины по трековому велоспорту завершила выступления на чемпионате Европы на 9-й строчке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В период с 16 по 20 октября в нидерландском Апельдоорни проходил чемпионат Европы по трековому велоспорту. Национальная команда Украины заняла девятое место в медальном зачете чемпионата Европы.

Сборная Украины на нем завоевала три медали. В частности, Елена Старикова завоевала серебро в спринте, а также бронзу в гите на 500 метров. Также Анна Соловей стала третьей в групповой гонке по очкам.

Победителями чемпионата Европы стали хозяева, сборная Нидерландов.