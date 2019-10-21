Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы по велотреку
21 октября, 2019, 19:05
Национальная команда Украины по трековому велоспорту завершила выступления на чемпионате Европы на 9-й строчке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В период с 16 по 20 октября в нидерландском Апельдоорни проходил чемпионат Европы по трековому велоспорту. Национальная команда Украины заняла девятое место в медальном зачете чемпионата Европы.
Сборная Украины на нем завоевала три медали. В частности, Елена Старикова завоевала серебро в спринте, а также бронзу в гите на 500 метров. Также Анна Соловей стала третьей в групповой гонке по очкам.
Победителями чемпионата Европы стали хозяева, сборная Нидерландов.
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