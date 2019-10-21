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Espreso.tvСпортСборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы по велотреку

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы по велотреку


фото: Facebook
Национальная команда Украины по трековому велоспорту завершила выступления на чемпионате Европы на 9-й строчке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В период с 16 по 20 октября в нидерландском Апельдоорни проходил чемпионат Европы по трековому велоспорту. Национальная команда Украины заняла девятое место в медальном зачете чемпионата Европы.

Сборная Украины на нем завоевала три медали. В частности, Елена Старикова завоевала серебро в спринте, а также бронзу в гите на 500 метров. Также Анна Соловей стала третьей в групповой гонке по очкам.

Победителями чемпионата Европы стали хозяева, сборная Нидерландов.

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