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Espreso.tvОбществоС начала года в Украине зафиксировали 55 нападений на журналистов, - НСЖУ

С начала года в Украине зафиксировали 55 нападений на журналистов, - НСЖУ


фото: dyvys.info
В Украине за 9 месяцев 2019-го года зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в Facebook со ссылкой на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

В течение июля, августа и сентября на журналистов в Украине было совершено 19 атак, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - 6 случаев и в Одессе - 4 инцидента.

Он отметил, что в целом за 9 месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

"Одним из самых дерзких и резонансных стало нападение в июле на пресс-центр ИА Укринформ, в результате которого 5 работников информагентства обращались за медицинской помощью, а из строя было выведено стоящее оборудования. Во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Перед этим они выбили входную дверь в зал и повредили имущество аген ства: сломали стоящую акустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер. Кроме того напали и применяли силу к работникам агентства ", - отметил Томиленко.

Он вспомнил, что в августе в Чернигове неизвестные напали на местного журналиста, члена НСЖУ, блогера Игоря Стаха. Происшествие случилось 29 августа, недалеко от дома журналиста. Двое мужчин набросились со спины и жестоко избили блогера: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение Игорь связывает исключительно с профессиональной деятельностью, ведь в течение последних трех месяцев занимался журналистским расследованием о деятельности одного из местных политиков.

30 сентября после нападения одного из "героев" видеосюжета в больнице оказался оператор 7 телеканала, в Одессе, Андрей Кульба. Инцидент произошел, когда съемочная группа 7 канала приехала на съемку сюжета о семейном конфликте, разгоревшийся между супругами в одном из частных домов. Отец семейства схватил газовый баллончик и розприскав его содержание в лицо Андрею. Пострадавшего доставили в ожоговый отдела местную больницу, где установили, что Андрей получил ожоги обеих предплечий, пострадали шея, лицо и глаза.

"Вместе с тем эксперты" Индекса физической безопасности журналистов "решили не включать в мониторинг отдельных инцидентах с работниками СМИ, случившихся за 3 последних месяца. Это ситуации бытового характера или непосредственно не связаны с выполнением профессиональных журналистских обязанностей. Например, 1 июня в Вышгороде Киевской области мужчина устроил стрельбу во время съемки шоу-программы "Битва экстрасенсов", - добавил он.

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