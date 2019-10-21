С 28 октября ожидается похолодание, - Диденко
21 октября, 2019, 11:14
Существенное похолодание предвидится с понедельника, 28 октября
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Неделя - без существенных изменений. Существенное похолодание предполагается с 28-го октября, до + 10 + 14 градусов в течение дня, а с 31-го октября -1 ноября температура воздуха поползет к ночным 1-5 градусов, днем до +5+ 10 градусов ", - спрогнозировала госпожа Диденко.
По ее словам, в течение недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 17 + 24 градусов.
Отмечается, что в Киеве 22 октября - без осадков, туман, дневная температура воздуха около +20 градусов, "если ее не` пидкоректуе` вниз туман ".
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