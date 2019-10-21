 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС 28 октября ожидается похолодание, - Диденко

С 28 октября ожидается похолодание, - Диденко

Существенное похолодание предвидится с понедельника, 28 октября

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Неделя - без существенных изменений. Существенное похолодание предполагается с 28-го октября, до + 10 + 14 градусов в течение дня, а с 31-го октября -1 ноября температура воздуха поползет к ночным 1-5 градусов, днем до +5+ 10 градусов ", - спрогнозировала госпожа Диденко.

По ее словам, в течение недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 17 + 24 градусов.

Отмечается, что в Киеве 22 октября - без осадков, туман, дневная температура воздуха около +20 градусов, "если ее не` пидкоректуе` вниз туман ".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать